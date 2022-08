Premier League - Manchester United officialise la signature de Casemiro jusqu'en 2026

Le milieu international brésilien Casemiro s'est engagé avec Manchester United jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, a annoncé le club lundi.

Casemiro, 30 ans, évoluait depuis la saison 2012-2013 au Real Madrid, où il a disputé plus de 300 matches et remporté cinq Ligue des champions. "Casemiro est un 'serial winner' et l'un des meilleurs milieux du monde; son palmarès exceptionnel parle pour lui (...) il sera une bonne recrue pour le vestiaire grâce à son expérience, sa connaissance et son caractère", a salué le directeur sportif de Manchester United John Murtough dans un communiqué. "L'opportunité de démarrer un nouveau défi à Manchester United et en Premier League est très excitante (...) c'est un honneur et je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs", a réagi le Brésilien qui a été présenté au public mancunien avant le coup d'envoi du match contre Liverpool lundi. (Belga)