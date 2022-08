Euro de basket féminin U16 - La Belgique écrase le Danemark et file en quarts de finale

La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Europe de basket féminin des moins de 16 ans après son écrasante victoire 112-46 contre le Danemark en huitièmes de finale mardi à Matosinhos, au Portugal.

Grâce à sa première place du groupe C avec trois victoires en autant de rencontres, la Belgique avait gagné le droit d'affronter le Danemark, dernier du groupe D avec trois défaites. Face aux Danoises, Kato Bevernage a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 24 points. Zhen Verburgt a ajouté 22 points et Kyra Bruyndonckx en a inscrit 18. En quarts de finale, les joueuses de Philip Wolk affronteront la Croatie qui s'est imposée 68-66 contre la Slovénie plus tôt mardi. (Belga)