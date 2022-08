Invasion de l'Ukraine - Les exportations de céréales d'Ukraine presque aux niveaux d'avant-guerre selon Washington

L'Ukraine est en passe d'exporter presque autant de céréales en août qu'avant l'invasion russe, selon des chiffres rapportés mardi par un haut responsable américain."Grâce à une intense coopération internationale, l'Ukraine est en voie d'exporter presque 4 millions de tonnes de produits agricoles en août", a indiqué à l'AFP ce haut responsable du département d'Etat. Ce chiffre est à comparer aux quelque 5 millions de tonnes exportées tous les mois par l'Ukraine avant l'invasion russe du 24 février, qui avait mis un frein puis un coup d'arrêt à ses exportations agricoles. L'Ukraine étant l'un des principaux producteurs et exportateurs de céréales au monde, la guerre a accentué les craintes d'une crise alimentaire mondiale. Mais depuis la signature le 22 juillet d'un accord par Kiev et Moscou sous égide de l'ONU et de la Turquie, quelque 33 navires chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens de la mer Noire, avec quelque 720.000 tonnes à bord, selon la même source. Une autre initiative sous l'égide de l'Union européenne a par ailleurs permis le transport par route ou voie ferroviaire de quelque 2,5 à 3 millions de tonnes de céréales, a encore précisé ce responsable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment promis "d'intensifier" avant l'arrivée de l'hiver les exportations de céréales ukrainiennes, celles-ci étant cruciales pour l'approvisionnement alimentaire de nombreux pays d'Afrique. "Il n'y a pas de solution à la crise alimentaire mondiale sans garantir le plein accès mondial aux produits alimentaires ukrainiens et aux aliments et engrais russes", a souligné M. Guterres. Un accord similaire garantit à Moscou l'exportation de ses produits agricoles et engrais. (Belga)