Nick Kyrgios devant un tribunal australien en octobre

Le tennisman australien Nick Kyrgios répondra en octobre devant un tribunal de Canberra d'accusations d'agression, après le rejet mardi de son appel, ont indiqué les autorités judiciaires mardi.

Kyrgios, 27 ans, ne s'est pas présenté mardi à l'audience initiale et les détails des accusations n'ont pas été précisés. Son avocat avait indiqué en juillet, qu'elles étaient liées à un incident survenu en décembre 2021. L'avocat du joueur, Michael Kukulies-Smith, a dit avoir demandé que l'affaire soit examinée le 25 novembre, soulignant que Kyrgios passe peu de temps dans la capitale australienne et que fin novembre était une de ses rares fenêtres disponibles. Mais la magistrate Louise Taylor a renvoyé l'affaire au 4 octobre. Kyrgios, qui a atteint sa première finale de Grand Chelem à Wimbledon en juillet, doit participer à l'US Open qui commence lundi à New York et qui se terminera le 11 septembre. (Belga)