Andries Jonker devient l'entraîneur de l'équipe féminine des Pays-Bas

Le Néerlandais Andries Jonker succède à l'entraineur Mark Parsons à la tête de la sélection féminine des Pays-Bas, a annoncé mercredi la fédération néerlandaise de football (KNVB). L'Anglais a perdu la confiance de ses joueuses et de ses dirigeants lors du championnat d'Europe en Angleterre. Les tenantes du titre s'étaient inclinées face à la France en quarts de finale.

Jonker, 59 ans, ancien assistant de Louis van Gaal au FC Barcelone et au Bayern Munich débute comme sélectionneur national. Il est sous contrat jusqu'à l'Euro 2025. "Je me réjouis de travailler avec un groupe de joueuses qui sont ambitieuses et dévouées", a déclaré le nouveau sélectionneur qui s'était déjà occupé temporairement de l'équipe en 2001. "Pendant ce championnat d'Europe, on a pu constater que le football féminin est en nette amélioration. Nous avons des objectifs élevés pour la Coupe du monde 2023. Il va falloir arriver à utiliser les qualités et les talents de cette équipe." Ces dernières années, Andries Jonker était le directeur technique et entraîneur du SC Telstar. De février à septembre 2017, il a entraîné le VFL Wolfsburg en Bundesliga après avoir été en charge des U19 d'Arsenal entre juillet et février 2015. Il a également été l'entraîneur principal de Willem II de novembre 2007 à février 2009. (Belga)