Coronavirus - Jill Biden à nouveau positive au coronavirus

La Première dame des États-Unis, Jill Biden, a de nouveau été testée positive au Covid-19 après s'être rétablie du virus plus tôt cette semaine. L'épouse du président américain, âgée de 71 ans, ne présente cependant aucun symptôme mais va à nouveau s'isoler, a indiqué sa porte-parole Kelsey Donohue mercredi.

Le président Joe Biden a été testé négatif mercredi, a annoncé la Maison Blanche. Il sera néanmoins testé plus souvent et portera un masque buccal en présence d'autres personnes. Jill Biden était sortie d'isolement dimanche après avoir contracté le Covid-19. La Première dame et son époux avaient contracté tous les deux le virus et avaient reçu le traitement antiviral Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, qui donne parfois lieu à des cas de "rebond" de positivité comme cela avait été le cas avec Joe Biden. (Belga)