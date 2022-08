Deux vols de vélo résolus à Bruxelles, le phénomène reste un enjeu majeur pour la police

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a résolu deux vols de vélo les 10 et 13 août derniers, a communiqué la zone mercredi. Dans les deux dossiers, le vélo volé a été repéré sur un site Web de vente seconde main. Les voleurs ont pu être interpellés avec l'aide des inspecteurs de la section "Véloflic".

Un rendez-vous a été pris, par les policiers, avec les vendeurs des vélos volés. Deux suspects ont été arrêtés. Ils ont été auditionnés puis relaxés en attendant la poursuite de l'enquête. Les deux vélos volés ont pu être récupérés et ont été restitués à leurs propriétaires. "La page Facebook 'Véloflic' de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a d'ores et déjà 8.000 abonnés", indique la police bruxelloise. Celle-ci publie régulièrement sur cette page des posts sur des vélos volés ou retrouvés au sein de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le phénomène des vols de vélos frappe particulièrement Bruxelles ces dernières années. Les déclarations auprès de la police pour vols de vélos sont passées de 2.515 en 2013 à 4.305 en 2021, alors que les chiffres au niveau national ont évolué de 35.921 à 26.510 durant la même période. Ces chiffres ne concernent que les vols déclarés. L'assureur Touring a quant à lui estimé dans un article le nombre annuel de vols de vélos aux alentours de 100.000. Cette augmentation des recels est aussi due à une plus grande utilisation du vélo par les Bruxellois. L'usage du vélo aurait en effet plus que doublé entre 2010 et 2021, selon le rapport annuel de l'Observatoire du vélo en Région Bruxelles-Capitale de Pro Velo. (Belga)