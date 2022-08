Invasion de l'Ukraine - Moscou pourrait annoncer un référendum "illégitime" en Ukraine occupée, selon Washington

Moscou pourrait annoncer dès cette semaine un ou plusieurs référendums "illégitime" en Ukraine occupée, pour tenter de justifier une annexion de territoires ukrainiens à la Russie, a déclaré mercredi à la presse un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

"Nous avons des informations selon lesquelles la Russie continue de préparer des simulacres de référendum" à Kherson (sud), à Zaporijjia, dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, ainsi qu'à Kharkiv, a déclaré M. Kirby, porte-parole de l'exécutif pour les questions de sécurité nationale. "La direction russe a donné pour instruction de préparer la tenue de ces référendums", a-t-il ajouté. "En fait, nous nous attendons à une annonce russe sur le ou les premiers de ces simulacres de scrutins avant la fin de la semaine". "Les Etats-Unis et la communauté internationale ont été très clairs: toute tentative visant à contrôler un territoire souverain de l'Ukraine sera considérée comme illégitime", a poursuivi M. Kirby. Les Etats-Unis s'attendent à ce que la Russie "manipule les résultats de ces référendums pour prétendre que le peuple ukrainien veut rejoindre la Russie", a encore accusé le porte-parole américain. "C'est tout simplement faux". Il a cité plusieurs sondages effectués ces derniers mois auprès de la population ukrainienne en territoire contrôlé par Kiev, qui montrent plus de 90% des Ukrainiens ne veulent pas de rattachement à la Russie. Le président Joe Biden, qui vient d'annoncer une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars, la plus importante à ce jour, aura un entretien téléphonique jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé M. Kirby. "Nous continuerons à mobiliser le monde libre, à encourager nos alliés et partenaires à soutenir l'Ukraine, qui défend sa souveraineté", a-t-il souligné. (Belga)