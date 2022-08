Invasion de l'Ukraine - Ukraine: un match du championnat de football dure presque 4H30 à cause d'alertes aériennes

Le match de première division ukrainienne de football entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv, qui se déroulait mercredi à Lviv, a duré 4H27 au lieu de 90 minutes, hors mi-temps et arrêts de jeu éventuels, à cause de plusieurs alertes aériennes.Interrompue trois fois par les sirènes d'alarme, la rencontre qui avait commencé à 15H00, heure locale, s'est terminée à 19H27. Les deux équipes ont au total passé 145 minutes dans un abri, sans qu'aucune frappe ne soit détectée dans la zone. La ville de Lviv, située à dans l'ouest de l'Ukraine et terre d'accueil de nombreux réfugiés depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a subi de violentes attaques aériennes ces derniers mois. L'Ukraine célèbrait le jour de l'Indépendance, qui commémore sa séparation de l'URSS en 1991, mercredi, six mois jour pour jour après le début du conflit. Le championnat ukrainien a repris mardi à huis clos, et c'est le Metalist qui l'a emporté 2-1 mercredi à l'extérieur. (Belga)