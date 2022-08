La chanteuse de jazz Bébé Suong est décédée après avoir finalisé un ultime enregistrement

La chanteuse de jazz Bébé Suong est décédée, mardi soir, à l'âge de 89 ans, quelques heures après avoir finalisé son dernier projet artistique, a indiqué sa famille, mercredi matin, à l'agence Belga.

Née en décembre 1932 au Vietnam, sous le nom d'Andrée Giroud, la chanteuse de jazz belgo-tonkinoise Bébé Suong est décédée mardi soir, peu après 21h00, à son domicile de Wasseiges, en province de Liège. Lorsque son père violoniste a quitté la direction de l'opéra de Hanoï, Bébé Suong a vécu en France, dans la région de Lyon, avant de s'installer en Belgique, dans la Cité ardente notamment. Au cours de sa carrière internationale de chanteuse et chef d'orchestre, Bébé Suong s'est produite dans les casinos de Knokke et de Dunkerque, à l'hôtel Hilton de Bruxelles, dans divers clubs de jazz bruxellois et anversois. L'artiste a également effectué des tournées à l'étranger, au Congo belge notamment, à l'époque pour la Sabena. Elle a aussi foulé les scènes de plusieurs festivals en Wallonie, à Comblain-la-Tour, Huy et Namur. Entre autres prix et reconnaissances diverses, Bébé Suong a obtenu un disque d'or pour ses titres "Rio de Janeiro", cinquième au hit-parade en 1955, et "Nana". Plus récemment, à l'occasion de son 85e anniversaire, Bébé Suong a enregistré un album illustrant sa carrière artistique, dans lequel elle a inclus une interprétation en hommage à l'harmoniciste bruxellois Toots Thielemans, décédé en 2016. Quelques heures avant de s'éteindre, mardi soir, Bébe Suong avait finalisé une version personnalisée inédite de "L'Hymne à l'amour" d'Édith Piaf, enregistrée lors de la pandémie avec le guitariste gantois Peter Hertmans, le pianiste gantois Tars Lootens, le contrebassiste bruxellois Jean-Louis Rassinfosse et le percussionniste Jean-Luc Van Lommel, également son époux. Les funérailles de Bébé Suong auront lieu le lundi 29 août, au crématorium de Court-Saint-Étienne. (Belga)