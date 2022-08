La Grèce va renforcer la sécurité de ses frontières avec la Turquie

Les autorités grecques vont renforcer leurs mesures pour faire face au nombre croissant de migrants qui traversent la frontière avec la Turquie le long de la rivière Maritsa (Evros), a rapporté la radio d'État mercredi.

Il a été décidé mardi soir, lors d'une réunion du conseil des Affaires étrangères et de la Défense, que la barrière installée le long de la frontière nord-est sera étendue sur toute la distance de cette dernière. La structure, qui mesure actuellement 40 kilomètres de long, sera rallongée de 220 kilomètres. Les patrouilles frontalières seront renforcées et de nouveaux dispositifs de surveillance électronique seront installés. Des bateaux et des avions de patrouille supplémentaires seront également fournis aux garde-côtes qui assurent le contrôle de la mer Égée orientale, le long de la frontière maritime avec la Turquie. "Au cours de ce seul mois d'août, qui n'est pas encore terminé, 25.000 personnes ont tenté de franchir illégalement la frontière gréco-turque", a déclaré mercredi le ministre de la Protection civile, Takis Theodorikakos, à la chaîne de télévision Ant1. Les organisations de défense des droits de l'Homme accusent le gouvernement grec de soutenir les opérations de "refoulement" des migrants le long de ses frontières terrestres et maritimes avec la Turquie. Elles qualifient cette politique d'illégale au regard du droit international, car les migrants n'ont pas la possibilité de demander l'asile. De son côté, Athènes accuse Ankara de promouvoir une politique du "repoussoir", s'appuyant sur les témoignages des migrants qui prétendent avoir été forcés de passer la frontière par le personnel de sécurité turc. (Belga)