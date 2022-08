Les communes wallonnes veulent juguler la prolifération des gîtes

Le gouvernement wallon compte imposer un permis pour les maisons à usage touristique, rapportent les journaux Mediahuis mercredi. Ainsi, le gouvernement veut garder l'immobilier abordable pour les jeunes Wallons.

Le sujet des permis pour les gîtes en Ardenne est sur la table depuis des années, mais certaines communes wallonnes affirment qu'il est désormais urgent d'agir. En réponse, le ministre wallon de l'Aménagement du territoire Willy Borsus (MR) veut imposer un permis d'exploitation pour les habitations à vocation touristique. "Il ne s'agit pas d'une mesure visant à intimider les Flamands. Les investissements et les touristes flamands restent les bienvenus" précise-t-il dans les colonnes des journaux Mediahuis. "Mais nous donnons aux communes et aux villes la possibilité de prendre leurs propres décisions lorsque cela est nécessaire". Depuis le confinement, de nombreux Flamands sont venus en Ardenne pour acheter une résidence secondaire, ou pour y ouvrir un gîte. "En raison de la forte demande de biens immobiliers, les jeunes Wallons ne peuvent plus payer le prix du marché pour une maison dans leur propre commune", explique l'échevine du Tourisme de Rendeux, Audrey Carlier. (Belga)