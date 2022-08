L'usine PepsiCo à Furnes investit 7,5 millions d'euros pour faire face aux sécheresses

L'usine PepsiCo basée à Furnes (Flandre occidentale) va mettre en place plusieurs projets pour faire face aux sécheresses croissantes. Spécialisée dans la production de chips, la succursale du géant de l'agroalimentaire américain souhaite, notamment, réduire sa consommation d'eau d'ici 2030, passant de 3,5 litres par kilogramme de produit fini à 0,4 litre. Au total, PepsiCo veut investir environ 7,5 millions d'euros dans différents projets relatifs à l'eau.

Des deux usines implantées en Belgique, celle située à Furnes est connue pour utiliser une grande quantité d'eau. Pour produire un kilo de chips, il faut plus ou moins 5,5 litres d'eau. Dès lors, plusieurs solutions ont été dégagées. Désormais, l'usine de fabrication investira dans l'optimalisation de sa consommation d'eau, la récupération et la réutilisation de l'eau de pluie et l'humidité des pommes de terre, ainsi que dans le smart monitoring. Concrètement, Pepsico agrandira ses installations de traitement des eaux. Grâce à cela, 95% des eaux filtrées seront réutilisées, contre 50% actuellement. De plus, l'entreprise, en collaboration avec d'autres partenaires, met sur pied un nouveau réseau de collecte des eaux usées et de l'eau de pluie, afin de les purifier et de les réutiliser. L'humidité présente dans les pommes de terre sera également récupérée par un condensateur qui recueillera la vapeur d'eau pendant le processus de fabrication des chips. L'eau récoltée sera à son tour purifiée et réutilisée. À terme, le site de Furnes économisera quelque 120.000 litres d'eau par jour. La consommation d'eau est également contrôlée au sein de l'usine. Les différentes équipes de production mesurent constamment la consommation sur les lignes de production, permettant une économie d'eau de plus de 10% sur les deux dernières années. (Belga)