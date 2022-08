Marc Soler: "Je ne m'y attendais pas, après l'étape d'hier"

Marc Soler (UAE Team Emirates) a signé la première victoire espagnole sur la Vuelta 2022 en enlevant en solitaire la 5e étape du Tour d'Espagne, mercredi à Bilbao.

"Je suis super content", a déclaré Marc Soler au micro des organisateurs. "Je ne m'y attendais pas, après l'étape d'hier (il a terminé 137e de la 4e étape à 14:13 du vainqueur Primoz Roglic, ndlr). Finalement, j'ai pu le faire et je suis très heureux. Je voulais prendre l'échappée, je me suis énormément battu. Le groupe est parti et je n'y étais pas, mais je voulais. Matxin m'a dit d'essayer dans la montée. Dans le final, je voulais tenter ma chance et j'ai tout donné". Marc Soler a aussi signé la première victoire espagnole sur un grand tour depuis deux ans. Avant ce mercredi, il fallait remonter à la Vuelta 2020 pour trouver trace d'une victoire espagnole. Cette année-là, Soler avait enlevé la 2e étape et Ion Izagirre la 6e. "On parle beaucoup du manque de victoires espagnoles sur les grands tours mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'Espagnols dans beaucoup d'équipes, mais il faut souvent travailler. Ce n'est pas facile, mais on peut aussi gagner." (Belga)