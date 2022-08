Norvège: Caroline Graham Hansen se met en retrait de la sélection avant les Red Flames

L'attaquante norvégienne du FC Barcelone, Caroline Graham Hansen, a annoncé mercredi se mettre temporairement en retrait de la sélection nationale norvégienne, invoquant un besoin de repos.

L'annonce de la joueuse de 27 ans est une surprise, puisque son nom figure sur la liste, présentée la veille, des joueuses retenues pour jouer contre la Belgique le 2 septembre à Louvain puis contre l'Albanie le 6 dans le cadre des qualifications au Mondial. La Norvège est en tête du groupe D avec 3 points d'avance sur les Red Flames. Le premier du groupe sera directement qualifié pour le Mondial 2023, le deuxième disputera des barrages. "Après des problèmes de coeur et près de 50 matchs l'an dernier, je ressens encore une fatigue qui fait que je dois choisir d'écouter mon corps. Je dois me reposer", a-t-elle expliqué dans un message sur Instagram. Passée par Stabaek (Norvège), Tyresö (Suède) et Wolfsburg (Allemagne) avant de signer au Barça, Graham Hansen a inscrit 44 buts en 98 matches disputés sous les couleurs de la Norvège. "Je suis tout d'abord triste mais j'ai aussi du respect pour Caro et sa santé", a réagi la toute nouvelle sélectionneuse, Hege Riise, auprès de l'agence NTB. Cette décision survient aussi après le fiasco de l'Euro cet été en Angleterre, où la Norvège a été éliminée dès le premier tour, notamment après une cuisante défaite (8-0) contre le pays-hôte. "Aussi lourd que cela soit à porter aujourd'hui, j'espère que ce ne sont pas des adieux, mais un au-revoir", a précisé Graham Hansen, laissant entrevoir un retour en sélection à l'avenir. Avant elle, un autre grand nom de l'équipe de Norvège, l'attaquant lyonnaise Ada Hegerberg, s'était mise en retrait de la sélection nationale pendant cinq ans, avant de faire son grand retour à temps pour le Championnat d'Europe. (Belga)