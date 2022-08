Cyclisme sur piste: Pas de médaille ni de finale pour les Belges jeudi

Les championnats du monde de cyclisme sur piste pour les juniors se déroulent actuellement à Tel Aviv, en Israël. Jeudi, les Belges n'ont pas réussi à remporter de médailles, ni à se qualifier pour les finales.

Dans l'épreuve du scratch, Helene Hesters a terminé à la 11e place. La Polonaise Maja Tracka s'est imposée. L'argent et le bronze sont allés respectivement à la Française Aurore Pernollet et à la Britannique Grace Lister. Dans l'épreuve du sprint, Runar De Schrijver s'est qualifié pour les huitièmes de finale et s'y est incliné face au Japonais Minato Nakaishi. Tjorven Mertens a lui été sorti en seizièmes de finale par le Colombien Francisco Camacho. Milan Van Den Haute a terminé septième dans la poursuite individuelle après les qualifications. Seul le top 4 poursuivait la compétition avec la finale pour l'or et celle pour le bronze. (Belga)