Le Club de Bruges versé dans le groupe B avec Porto, l'Atlético Madrid et Leverkusen

Le Club de Bruges a été versé dans le groupe B de la Ligue des Champions avec Porto, l'Atlético Madrid et Leverkusen à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Istanbul en Turquie.

Champion de Belgique pour la troisième fois de rang, la 18e fois de son histoire, en mai dernier, le Club de Bruges avait été éliminé dès la phase de poules de la C1 ces deux dernières saisons. Lors du dernier exercice, les Brugeois avaient terminé derniers d'un groupe avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et Leipzig. À cause de la Coupe du monde prévue cet hiver (20 novembre au 18 décembre), les six journées de la phase de poules de la Ligue des Champions se joueront des 6-7 septembre au 1-2 novembre. La finale se jouera le 10 juin 2023 au stade Atatürk à Istanbul. (Belga)