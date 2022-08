Près de 85% des cuisines scolaires contrôlées par l'Afsca en 2021 répondaient aux normes

Près de 85 % des cuisines scolaires contrôlées l'année dernière par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) étaient parfaitement en ordre, a fait savoir l'organisme jeudi. Sur les 1.505 locaux visités, 84,5 % répondaient aux exigences sanitaires.

Les contrôles en milieu scolaire sont effectués tous les deux à quatre ans, en fonction de la préparation sur place ou non des repas. À quelques jours de la rentrée, ces chiffres ravissent l'Afsca. "C'est toujours un message rassurant à la veille de la rentrée scolaire. Nous sommes évidemment satisfaits par rapport aux chiffres. Cela veut dire que les différentes personnes qui travaillent dans les cuisines scolaires ont une bonne connaissance des normes. Nos enfants sont en sécurité au niveau alimentaire", a réagi Aline Van den Broeck, porte-parole de l'Afsca. L'Afsca organise ses vérifications autour de plusieurs points essentiels, à savoir les infrastructures (locaux de stockage de la nourriture, endroits où les plats sont préparés et les endroits où ils sont servis), les chaînes du chaud et du froid, ainsi que tout ce qui est relatif aux allergènes. Sur l'année scolaire écoulée, 84,5% des 1.505 locaux contrôlés ont donc présenté un bilan positif. "Au niveau des moins bons élèves, nous avons surtout remarqué quelques petits soucis au niveau des allergènes. Il n'y avait pas ou pas assez d'informations à leur sujet. Nous avons également relevé des problèmes d'hygiène dans certains locaux, tout comme un nombre insuffisant de dispositifs mis à disposition du personnel pour se laver les mains. Mais rien qui ne mette la sécurité de l'enfant en danger", précise Aline Van den Broeck. (Belga)