Prix de l'énergie - Nouveau record pour les prix du gaz européen

Les prix du gaz en Europe poursuivent jeudi leur ascension en flèche, gonflés par les craintes de pénurie qui continuent de peser sur les marchés.Sur le marché à terme néerlandais - la référence européenne - le prix du gaz naturel pour livraison en septembre était de 321,41 euros le mégawattheure à la clôture jeudi, soit 10 % de plus que le record de mercredi. Un pic absolu de 345 euros par mégawattheure avait été atteint lors des transactions du 7 mars (227 euros à la clôture). Les prix du gaz sont gonflés par les craintes de pénurie, en raison notamment d'une maintenance de Nord Stream 1 prévue la semaine prochaine et qui engendrera une mise hors service du gazoduc entre la Russie et l'Europe pendant trois jours. L'entreprise publique russe Gazprom n'a de surcroit assuré qu'environ 20 % de ses capacités maximales de livraison de gaz par Nord Stream durant plusieurs semaines. Selon les responsables politiques européens, la baisse des livraisons est motivée par des raisons politiques, en réponse aux sanctions européennes contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. En outre, l'annonce par le géant français de l'énergie EDF que quatre de ses réacteurs nucléaires prendront plus de temps à redémarrer que prévu a aggravé la situation sur les marchés, accru la demande d'électricité provenant des centrales au gaz et augmenté les prix de l'électricité.