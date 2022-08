Rétablissement de la circulation sur la ligne à grande vitesse vers l'Allemagne

La circulation des trains est à nouveau possible sur la ligne à grande vitesse 2 en direction de la frontière allemande, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel jeudi soir. En raison d'un problème avec la locomotive, un train reliant Eupen à Ostende était à l'arrêt entre Hoegaarden et Louvain, mais la voie a été dégagée vers 20h40.Le train bloqué a dû être remorqué par une autre locomotive. Le trafic ferroviaire, qui était complètement interrompu sur la ligne depuis 18h00, a été détourné, dans la mesure du possible, sur la ligne ferroviaire classique entre Bruxelles et Liège (L36). (Belga)