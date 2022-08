Une voiture fonce dans la foule à Strépy - Paolo Falzone reste en prison et reste inculpé de meurtre pour une des victimes

La chambre des mises en accusation de Mons a confirmé jeudi la détention préventive pour deux mois et la requalification des faits décidée par la chambre du conseil de Tournai à l'encontre de Paolo Falzone, conducteur ayant foncé dans la foule du carnaval de Strépy-Bracquegnies. L'avocat de Paolo Falzone avait demandé que son client puisse bénéficier d'un bracelet électronique.La chambre du conseil de Tournai avait requalifié les faits en meurtre pour une des victimes début août. Elle avait également confirmé le maintien en détention pour deux mois de Paolo Falzone. Décisions desquelles l'avocat de l'intéressé avait fait appel. Le 20 mars 2022, Paolo Falzone était rentré avec sa voiture dans le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. (Belga)