US Open - Novak Djokovic annonce son forfait pour l'US Open

Novak Djokovic ne disputera pas l'US Open. Le Serbe a annoncé jeudi son forfait pour la 4e manche du Grand Chelem, à quelques heures du tirage au sort du tournoi, qui débutera lundi à New York.

Djokovic, finaliste de l'US Open l'an dernier, n'est pas vacciné contre le Covid-19. Il ne répond dès lors pas aux critères sanitaires exigés par les autorités américaines en matière de coronavirus, les Etats-Unis refusant l'entrée de leur territoire aux étrangers non-vaccinés. L'an dernier, les règles étaient différentes et Djkobvic avait pu disputer l'US Open. Il était sur le point de réussir le véritable Grand Chelem à savoir remporter la même année l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Le Russe Daniil Medvedev l'en avait privé s'imposant en finale en trois sets: 6-4, 6-4, 6-4. En janvier dernier, Novak Djokovic n'avait déjà pas pu disputer l'Open d'Australie à Melbourne. Il avait ensuite remporté Wimbledon, portant à 21 son nombre de titres en Grand Chelem, à une longueur du record de Rafael Nadal. Djokovic sera absent de l'US Open pour la première fois depuis 2017. Il s'est imposé trois fois à Flushing Meadows, en 2011, 2015 et 2018. (Belga)