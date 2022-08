Coronavirus - Corée du Nord: les nouveaux cas de "fièvre" liés à la grippe, pas au Covid

Les derniers cas de "fièvre" détectés en début de semaine en Corée du Nord sont liés au virus de la grippe et non à une résurgence de Covid-19, contrairement à ce qui avait été suspecté en premier lieu, a affirmé vendredi l'agence officielle KCNA.Cette précision survient au lendemain de l'annonce par Pyongyang du confinement de parties de la province de Ryanggang, frontalière de la Chine, après y avoir identifié quatre nouveaux cas de "fièvre". "Tous les cas de fièvre (...) de la province de Ryanggang étaient (des cas) d'influenza", c'est-à-dire de grippe, a avancé KCNA, s'appuyant sur des données des autorités sanitaires. Les patients "sont rétablis et (ont retrouvé) une température normale", a ajouté l'agence, ajoutant que le confinement préventif de la zone avait été levé. KCNA avait annoncé jeudi que les quatre nouveaux cas de "fièvre" étaient soupçonnés d'être liés à "l'épidémie maligne" de coronavirus, deux semaines après que le pays avait proclamé une "victoire éclatante" contre le Covid-19. La Corée du Nord parle de "patients atteints de fièvre" plutôt que de "patients Covid", vraisemblablement en raison d'un manque de moyens pour effectuer des tests. Le régime isolé, qui a maintenu une fermeture stricte de ses frontières depuis le début de la pandémie, avait confirmé en mai une épidémie de variant Omicron à Pyongyang, sa capitale. Le pays a enregistré près de 4,8 millions de "cas de fièvre", depuis la fin avril, avec seulement 74 décès pour un taux de mortalité officiel de 0,002%, selon le média d'Etat. Aucun cas n'avait été identifié depuis le 29 juillet. (Belga)