Jupiler Pro League: Genk confirme un accord avec Cadix pour le transfert de Théo Bongonda

Le Racing Genk est parvenu à un accord avec le club espagnol de Cadix pour le transfert de Théo Bongonda, a confirmé le club limbourgeois vendredi.

Bongonda, 26 ans, était arrivé à Genk en 2016 en provenance de Zulte Waregem, pour 7 millions d'euros. Il s'était alors engagé jusqu'en 2023 dans le Limbourg. Le natif de Charleroi a joué 111 matchs et inscrits 36 buts pour le compte de Genk, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2021. International belge en U19 et U23, il a décidé cette année d'évoluer en équipe nationale du RD Congo. Ce transfert à Cadix constitue un retour en Espagne pour Bongonda, qui avait évolué au Celta Vigo de 2015 à 2018, avec un prêt à Trabzonspor en 2017. Il était ensuite revenu en 2018 à Zulte Waregem, dont il avait déjà porté le maillot de 2013 à 2015 au début de sa carrière. Il quittait le Gaverbeek pour Genk après une saison en 2019. Cadix est 19e et avant-dernier de la Liga. Le club andalou, qui n'a pas pris le moindre point en deux rencontres, recevra l'Athletic Bilbao lundi pour le compte de la 3e journée de Liga. (Belga)