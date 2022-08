Les "simulacres de procès" de prisonniers à Marioupol sont "illégaux", fustige Amnesty

Toute tentative des groupes armés soutenus par la Russie de juger les prisonniers de guerre ukrainiens dans ce qu'ils prétendent être un "tribunal international" dans la ville portuaire assiégée de Marioupol est "illégal et inacceptable", dénonce Amnesty International dans un communiqué publié vendredi.

Ces derniers jours, l'inquiétude a gagné la communauté internationale après la publication dans les médias et sur les réseaux sociaux de photos et de séquences vidéos où apparaissent des cages métalliques en cours de construction dans la salle philharmonique de Marioupol. Ces cages serviraient à détenir les prisonniers de guerre durant les procès. "Le droit international interdit la création de tribunaux dans le seul but de juger des prisonniers de guerre", rappelle Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International. "Priver de manière délibérée les prisonniers de guerre de leur droit à un procès équitable est un crime de guerre. Par ailleurs, les Conventions de Genève stipulent que les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis pour avoir participé à des hostilités au cours du conflit armé." "En organisant ces procès-spectacles, la Russie - en tant que puissance occupante - ne fait rien d'autre qu'une parodie de la justice. Les théâtres publics ne sont transformés en tribunaux qu'à des fins de propagande", ajoute l'organisation de défense des droits de l'homme. (Belga)