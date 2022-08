Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles

Une camionnette a foncé sur une terrasse du centre de Bruxelles vendredi après-midi, ont confirmé les pompiers. L'accident s'est produit vers 13h00 dans la rue Saint-Michel, perpendiculaire à la rue Neuve. Le conducteur de la camionnette a pris la fuite après la collision et est actuellement recherché par la police. Six personnes ont été légèrement blessées et il n'y a pas eu d'évacuation vers les hôpitaux.

"Le conducteur d'une camionnette a foncé sur une terrasse", a expliqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Après la collision, le conducteur s'est enfui à bord de sa camionnette. Il est actuellement recherché". La police a notamment déployé un hélicoptère pour retrouver le chauffeur. La police a également établi un périmètre de sécurité sur place, pour faciliter l'enquête. Les circonstances exactes de la collision et les motivations éventuelles du conducteur ne sont pas encore connues. (Belga)