Brésil: un tribunal libère le diplomate allemand soupçonné du meurtre de son époux belge

Un tribunal brésilien a décidé de mettre fin à la détention provisoire du diplomate allemand soupçonné du meurtre de son mari belge. Le procureur a accordé un délai pour engager des poursuites pénales, a déclaré le tribunal à l'agence de presse allemande dpa.L'Allemand avait précédemment demandé à être libéré sur la base de son immunité diplomatique. Le tribunal avait rejeté cette demande. Le diplomate a été arrêté dans son appartement de Rio de Janeiro début août après la découverte du corps sans vie de son mari. L'Allemand avait soutenu que son mari était soudainement tombé malade, qu'il était tombé et qu'il était mort par la suite. Cependant , les enquêteurs ont trouvé des traces de sang partout dans la maison et l'autopsie a montré qu'un coup à l'arrière de la tête avait entraîné la mort . Selon les médias brésiliens, l'Allemand et le Belge étaient en couple depuis 23 ans, et ils vivaient à Rio depuis quatre ans. (Belga)