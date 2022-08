L'armée russe intensifie ses attaques dans l'est de l'Ukraine, selon le Royaume-Uni

L'armée russe intensifie ses attaques dans l'est de l'Ukraine, a déclaré samedi le ministère britannique de la Défense sur la base de renseignements fournis par les services secrets.

Selon le Royaume-Uni, la Russie veut obliger l'Ukraine à mobiliser le plus grand nombre de soldats possible dans l'est en multipliant les attaques. Et ce, afin de rendre plus difficile une contre-offensive ukrainienne attendue dans le sud. De violents combats se déroulent notamment autour des villes de Siversk et de Bakhmut, au nord de Donetsk. Les séparatistes pro-russes de la région ont également progressé vers la ville de Piski, proche de l'aéroport détruit de Donetsk. Néanmoins, selon les renseignements britanniques, la progression des Russes reste limitée pour le moment. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, fin février, le ministère de la Défense britannique publie quotidiennement des informations sur le déroulement de la guerre. Londres entend ainsi contrer le discours russe alors que Moscou accuse les Britanniques de mener une campagne de désinformation. (Belga)