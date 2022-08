Les Belges à l'étranger - Arsenal, sans Sambi Lokonga, aligne un quatrième succès d'affilée

Arsenal s'est imposé 2-1 à domicile face à Fulham dans un match comptant pour la quatrième journée du championnat d'Angleterre samedi. Chez les Gunners, Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc.

Les trois buts sont tombés en seconde mi-temps. L'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic a ouvert la marque pour les Cottagers (56e, 0-1) mais Martin Odegaard (64e, 1-1) et Gabriel (86e, 2-1) ont permis aux Gunners d'aligner un quatrième succès d'affilée et de reprendre la première place avec 12 points, deux de plus que Manchester City (2e) et Brighton (3e). Fulham (5 points) se retrouve 11e. En France, Strasbourg, avec Matz Sels dans le but, s'est incliné 1-0 à Auxerre dans le cadre de la 4e journée. Le but de Gaëtan Perrin (29e) a propulsé l'AJA à la 5e place alors que le Racing s'enfonce au 17e rang (2 points). (Belga)