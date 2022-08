Les flexi-jobs ne sont pas une bonne solution à la pénurie d'enseignants, selon Dermagne

Les flexi-jobs ne sont pas un bon moyen de résoudre la pénurie d'enseignants, selon le cabinet du ministre fédéral du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS). "Être enseignant n'est pas un travail secondaire, mais un engagement sérieux."

Le ministre flamand de l'éducation Ben Weyts a lancé un appel dans Het Laatste Nieuws aujourd'hui/samedi pour autoriser les flexi-jobs dans l'enseignement afin que les retraités mais aussi ceux qui travaillent déjà ailleurs puissent plus facilement travailler en plus dans les écoles. M. Weyts a posé la question au ministre fédéral du travail et de l'économie Pierre-Yves Dermagne (PS), qui est responsable du dossier. "Nous n'avons pas obtenu un 'non' mais nous n'avons pas non plus obtenu un 'oui'", a déclaré le ministre N-VA dans le quotidien. Les flexi-jobs ne sont pas une bonne solution aux problèmes de l'éducation, répond aujourd'hui le cabinet du ministre du Travail. "Il n'est pas logique que l'on veuille résoudre un problème structurel de pénurie d'enseignants avec un système qui a été mis en place pour déployer de manière flexible du personnel supplémentaire aux moments de crise. Être enseignant n'est pas un travail supplémentaire, c'est un engagement sérieux." Le syndicat socialiste des enseignants ne croit pas non plus que les emplois flexibles soient la solution à la pénurie. "Nous constatons déjà que de nombreux arrivants repartent, parce que le travail ne correspond pas à leurs attentes", explique Nancy Libert, secrétaire générale de l'ACOD-CGSP Éducation. "Nous devons revenir aux tâches essentielles de préparation, d'enseignement et d'évaluation et nous débarrasser des "divertissements marginaux" qui prennent du temps et mettent la pression sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée." M. Weyts lui-même indique que la mesure n'est effectivement pas une "solution miracle". "Mais c'est un outil supplémentaire pour nos écoles afin de pouvoir recruter des personnes de manière flexible", avait-il précisé. (Belga)