Mondiaux juniors de cyclisme sur piste - Jasper Bertels et Milan Van den Haute prennent la 7e place de la course à l'américaine

Jasper Bertels et Milan Van den Haute ont terminé à la 7e place de la course à l'américaine des championnats du monde juniors de cyclisme sur piste samedi à Tel-Aviv en Israël.

Le duo belge a récolté 4 points pour terminer à la 7e place. La médaille d'or est revenu à la Tchéquie qui s'est imposée avec 34 points devant l'Ukraine (25) et l'Allemagne (21). Stan Dens, de son côté, a pris la 8e place de la course à l'élimination remportée par le Slovène Zak Erzen devant le Colombien Jhohan Marin et le Tchèque Matyas Koblizek. Sur le kilomètre garçons, Runar De Schrijver a pris la 24e place après son élimination en séries. Le Tchèque Matej Hytych a remporté la médaille d'or devant l'Italien Mattia Predomo et le Japonais Minato Nakaishi. Chez les filles, Julie Nicolaes a terminé à la 17e et dernière place du keirin remporté par l'Allemande Clara Schneider devant la Sud-Coréenne Doye Kim et la Tchèque Anna Jabornikova. Vendredi, Nicolaes, 18 ans, avait remporté la médaille de bronze sur le 500m deux jours après sa médaille de bronze sur le sprint. (Belga)