Nouveau le 1er septembre - Plusieurs banques suppriment les taux d'intérêt négatifs

A partir du 1er septembre, Belfius cessera de comptabiliser des intérêts négatifs pour ses clients professionnels. "Ces intérêts négatifs n'étaient pas d'application pour les particuliers. Leur situation ne change donc pas", ajoute Belfius.ING n'appliquera plus non plus de taux d'intérêt négatif pour les clients particuliers. La mesure s'appliquera également pour les personnes morales en Belgique, à l'exception de certains cas particuliers. KBC et CBC ont également annoncé la fin, au 1er septembre, des taux d'intérêt négatifs pour les personnes morales et les entreprises. Rien ne change par contre pour les particuliers car KBC et CBC n'ont jamais compté d'intérêts négatifs sur leurs dépôts/comptes d'épargne réglementés. (Belga)