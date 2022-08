Rappel de glaces de la Patisserie Saey pour des allergènes non mentionnés

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Patisserie Saey rappelle différentes glaces en raison d'allergènes non mentionnés sur les étiquettes des produits.Il s'agit de pots de 120 grammes et raviers de 500 grammes de glace. Celles au chocolat contiennent du soja. Le goût spéculoos contient, lui, du blé et du soja alors que tous les goûts présentent des oeufs. Aucun de ces trois allergènes n'est mentionné sur les étiquettes. Les produits concernés présentent des dates de fabrication allant du 24 juillet au 25 août et ont été vendus aux mêmes dates dans les boutiques de Mons, Dour, Tertre et Saint-Ghislain. Il est demandé aux consommateurs présentant une allergie ou une intolérance aux œufs, au soja et/ou au blé de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Pour toute information complémentaire, ils peuvent s'adresser à patisserie.saey@skynet.be. Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d'intolérance peuvent les consommer sans aucun risque. (Belga)