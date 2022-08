Un camion fonce dans un groupe aux Pays-Bas: au moins deux morts

Au moins deux personnes ont été tuées samedi et plusieurs autres blessées dans un village près de Rotterdam après qu'un camion a fait une sortie de route et a foncé sur un groupe qui dînait dehors, selon la police néerlandaise.L'accident s'est produit en début de soirée lorsque le camion immatriculé en Espagne a quitté la route à Zuidzijdsedijk, à environ 30 km au sud de Rotterdam. "Le camion a foncé sur un groupe de personnes qui participaient à un barbecue de quartier", a indiqué la police de Rotterdam sur son compte Twitter. Un policier présent sur les lieux a déclaré à la radio locale Rijnmond qu'"au moins deux personnes ont été tuées", mais que la police était toujours sur place afin d'établir un bilan définitif. Des photographies prises après l'accident ont permis d'identifier le camion comme appartenant à la société El Mosca, basée en Espagne. Le chauffeur du camion, qui n'a pas été blessé, a été arrêté et placé en garde à vue, a indiqué la radio NOS. (Belga)