Bertrand Baguette remporte les 450km de Suzuka

Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine (Nissan) ont remporté les 450km de Suzuka, au Japon, ce dimanche, après être partis depuis la 15e et dernière position.

Après avoir terminé 15e et derniers des qualifications dans la catégorie reine GT500, Bertrand Baguette et Kazuki Hiramine ont connu beaucoup plus de réussite lors de la course ce dimanche. Ayant opté pour une stratégie décalée, ils ont pu bénéficier d'une neutralisation intervenue après leur deuxième arrêt pour remonter jusqu'à la 3e place. Hiramine étant chargé du dernier relais, il n'est pas passé loin de tout perdre après avoir été poussé hors de la piste par la Nissan du Japonais Tsugio Matsuda. Ce dernier a été pénalisé, laissant la voie libre pour Hiramine en deuxième position. Mais l'équipier de Bertrand Baguette ne s'en est pas contenté en prenant la tête de la course à trois tours de l'arrivée au détriment de la Honda des Japonais Koudai Tsukakoshi et Nobuhara Matsushita. C'est la première victoire de la saison pour le duo Baguette/Hiramine et la cinquième en carrière pour Baguette. Au championnat, Baguette et Hiramine réalisent une excellente opération en prenant la tête avec 10,5 points d'avance sur le Suisse Sacha Fenestraz et le Japonais Ritomo Miyata. La prochaine course aura lieu à Sugo le 18 septembre. (Belga)