Brecht Dejaegere et Toulouse laissent la victoire s'échapper à Nantes

Avec Brecht Dejaegere capitaine, Toulouse s'est incliné à Nantes dimanche après-midi, 3-1, pour la 4e journée de Ligue 1.

La rencontre avait bien commencé pour le TFC, qui a ouvert la marque au quart d'heure via Aboukhlal (15e). En deuxième période, les Canaris ont néanmoins renversé la vapeur en quelques minutes grâce à Guessand (50e) et Mostafa Mohamed (55e), avant que l'ancien Gantois Moses Simon ne plante le coup de grâce (61e). Brecht Dejaegere, titulaire en tant que meneur de jeu et capitaine des Toulousains, a disputé 69 minutes de jeu avant d'être remplacé par Fares. Il a écopé d'une carte jaune (45e). Les deux équipes sont à égalité avec 5 points, Toulouse devançant Nantes en 8e place au nombre de buts marqués. (Belga)