Championnats de Belgique de cyclisme - Jarne Van De Paar est champion de Belgique chez les espoirs

Jarne Van De Paar est devenu champion de Belgique espoirs dimanche à Sint-Lievens-Houtem. Le coureur de l'équipe de développement de Lotto Soudal s'est imposé au bout des 165 km de course.Van de Paar, 21 ans, a réglé un sprint avec 18 coureurs devant Axel De Kinder et Alex Vandenbulcke qui complètent le podium. Jelle Vermoote et Len De Pauw terminent eux respectivement 4e et 5e. (Belga)