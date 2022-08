Erik ten Hag compte toujours sur Cristiano Ronaldo: "Nous voulons qu'il reste"

Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, espère voir Cristiano Ronaldo honorer son contrat à Manchester United. Le Portugais, lié au club jusqu'en juin 2023, aurait réclamé un ticket de sortie ces dernières semaines, mais le mercato arrive bientôt à son terme.

Cristiano Ronaldo ne faisait pas partie du onze de base pour la rencontre de samedi contre Southampton. Il a remplacé Jadon Sancho à la 68e minute du match remporté par United. Ten Hag a par la suite réitéré sa position à propos du potentiel départ de l'attaquant. "Nous lui avons donné des minutes de jeu, donc nous voulons qu'il reste." Interrogé sur le recrutement d'un nouvel attaquant, le technicien néerlandais a assuré être satisfait de l'effectif actuel. "Nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Anthony Martial, nous avons Marcus Rashford, donc nous sommes bien". Casimero a fait ses débuts et disputé une dizaine de minutes de jeu avec sa nouvelle équipe ce week-end après que son transfert depuis le Real Madrid. Ten Hag s'est réjoui de son arrivée, et compte l'intégrer rapidement dans la rotation. "Il a déjà joué quelques matchs, il a joué une fois un match complet et il est en forme. Il a fait une bonne préparation avec de bonnes séances d'entraînement et maintenant nous allons l'intégrer dans l'équipe." United a gagné pour la deuxième fois consécutive, après s'être incliné lors des deux premiers matchs de la saison en Premier League. L'ancien entraîneur de l'Ajax apprécie cette progression. "Je sais qu'ici, en Premier League, certains des meilleurs entraîneurs et des meilleurs joueurs se réunissent pour des matchs au plus haut niveau. Et toujours d'une manière différente. C'est donc très intéressant. Il faut toujours s'adapter et être innovant pour trouver un moyen de gagner. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", a-t-il conclu. (Belga)