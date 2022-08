Euro juniors et espoirs de kayak rivière - La Belgique en bronze dans l'épreuve classique par équipes messieurs

L'équipe masculine belge a décroché la médaille de bronze de l'épreuve classique par équipes aux Mondiaux espoirs (U23) de descente de rivière en kayak, dimanche, à Banja Luka, en Bosnie. Joren et Lean Bogaerts, ainsi qu'Alban Duvivier ont bouclé leur parcours en 18:41.30, n'étant devancés que par la République tchèque (18:27.54) et la France (18:32.35).

Chez les dames, la Belgique représentée par Clémence Hulpiau, Louisiane Levaque et Clara Zimer s'est classée 5e, à plus d'une minute des lauréates tchèques. Chez les juniors (U18) et toujours dans la distance classique, Tristan Meersmans, Mathijs Mertens et Braim Vandecasteele ont pris la 4e place, en 18:57.28, à seulement un peu plus de 4 secondes des vainqueurs suisses. En individuel, Jeroen Bogaerts et Clémence Hulpiau ont pris la 9e place, respectivement en K1 chez les messieurs et chez les dames, en finale de la course classique de ces Mondiaux espoirs. Bogaerts, en 18:52.07, a devancé d'une seconde et d'un rang Duvivier, 10e, tandis que son jeune frère Lean prenait la 13e place d'une course remportée par le Français Augustin Reboul (18:16.47). Hulpiau, en 20:28.29, a signé son top 10 des espoirs féminins devant Levaque (15e), alors que Zimer devait se contenter d'une 20e place chez les juniors filles. Chez les juniors garçons, Vandecasteele a signé le meilleur résultat des quatre Belges engagés, avec une 5e place. Meersmans est 8e, Mertens 24e et Jules Van Nieuwenhove 25e. Plus tôt dans la semaine, les juniors belges ont pris la 7e place de l'épreuve sprint par équipes, tout comme leurs homologues chez les espoirs, où les féminines se sont classées 6e. (Belga)