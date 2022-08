Marathon Swim World Series - Logan Vanhuys 9e au Canada

Logan Vanhuys s'est classé neuvième de la troisième manche des Marathon Swim World Series, la Coupe du monde de natation en eau libre, disputée sur la distance de 10 km samedi à Lac-Mégantic, au Canada. La victoire est revenue à l'Italien Domenico Acerenza.

Acerenza, récent champion d'Europe du 10 km, s'est imposé en 1h50:50.83, devançant de 85/100e l'Australien Nicholas Sloman. Le Hongrois David Betlehem a pris la troisième place à 1.17. Vanhuys, 25 ans, est arrivé 28 secondes après le vainqueur. Il s'agit du meilleur résultat du Mouscronnois cette saison, après une 16e place lors de la manche d'ouverture à Setubal et une 17e place à Paris. Vanhuys avait terminé 14e du 10 km à l'Euro de Rome la semaine passée. Quatrième de la course, le Hongrois Kristof Rasovszky a pris la tête du classement général avec 1.850 points devant l'Italien Gregorio Paltrinieri (1.600), vainqueur des deux premières manches mais absent samedi. Vanhuys est dixième avec 590 points. Chez les dames, la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal (2h01:09.70) l'a emporté au sprint devant l'Italienne Ginevra Taddeucci (+0.34) et la Brésilienne Ana Marcela Cunha (+1.30). Van Rouwendaal et Cunha se partagent la première place avec 2.200 points. La quatrième des cinq manches se déroulera le 9 octobre à Fajardo, à Porto Rico. (Belga)