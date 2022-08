Météo - Ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux pour les jours à venir

Dimanche matin, le temps sera souvent nuageux, même si de larges éclaircies seront déjà présentes sur le nord et le nord-ouest du pays, annonce l'Institut royal météorologique.En cours de journée, le temps deviendra souvent ensoleillé en de nombreuses régions avec graduellement quelques nuages cumuliformes, surtout dans le nord et le nord-ouest. Dans l'extrême sud, on prévoit par contre en général davantage de nuages. Les maxima se situeront entre 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 24 ou 25 degrés en plaine. Le vent deviendra généralement modéré de nord-est. L'après-midi, le vent deviendra parfois assez fort au littoral de secteur nord-nord-est. Dimanche soir et durant la nuit prochaine, le ciel deviendra souvent peu nuageux avec graduellement assez bien de nuages élevés depuis l'ouest. En cours de nuit, des nuages bas pourront se former par endroits, notamment sur le sud du pays. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est. Début de semaine prochaine, il fera toujours sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Progressivement, le temps deviendra un peu plus chaud avec des maxima qui pourront atteindre 27 degrés mercredi. (Belga)