Mondiaux de voile ILCA 6 U21 - Eline Verstraelen sacrée championne du monde

Eline Verstraelen a remporté la médaille d'or lors des championnats du monde ILCA 6 U21 de voile dimanche à Vilamoura au Portugal.

Verstraelen s'est imposée avec un total de 41 points au terme des huit régates de ces Mondiaux. Elle a devancé l'Irlandaise Eve McMahon, deuxième avec 47 points, et l'Italienne Giorgia Della Valle, troisième avec 51 points. Parmi les autres Belges engagées, Ingeborg Bultynck s'est classée 64e avec 399 points, Cannelle Opstaele 71e avec 369 points, Marine Pintelon 75e avec 383 points et Laura Brouckaert 79e avec 442 points. Chez les messieurs, aucun Belge n'était engagé en ILCA 7 où le titre mondial est revenu à l'Allemand Ole Schweckendiek devant le Portugais José Mendes et son compatriote Julian Hoffmann. (Belga)