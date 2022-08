Positif au coronavirus, Wout Poels est contraint de quitter la Vuelta

Wout Poels doit quitter la Vuelta en raison d'un test positif au coronavirus. Le cycliste néerlandais de 34 ans qui court actuellement pour Bahrain Victorious présente des symptômes légers, comme l'a rapporté son équipe dimanche. Poels était 28e au classement général et n'était pas encore passé près d'une victoire d'étape.

Les sept autres coureurs de l'équipe ont été testés négatifs et remonteront sur leurs vélos dimanche pour attaquer une étape avec de nombreuses montées et une nouvelle arrivée en côte, à Les Praeres. Plusieurs coureurs ont déjà dû abandonner le Tour d'Espagne, qui a débuté il y a plus d'une semaine à Utrecht, en raison d'une infection au coronavirus. Du côté belge, il n'y a eu qu'un abandon, et ce pour une autre raison: Steff Cras a dû quitter la course pendant la deuxième étape à la suite d'une chute qui a causé une fracture du coude et du scaphoïde. (Belga)