Qualifications Coupe du monde de basket - La Belgique s'incline logiquement face à la Grèce et Giannis Antetokounmpo

La Belgique s'est inclinée 85-68 en Grèce pour son deuxième match du second tour des qualifications pour la Coupe du monde de basketball 2023 dimanche au centre olympique d'Athènes.

Face à une équipe grecque qui a aligné sa star NBA Giannis Antetokounmpo, champion en 2021 et MVP en 2020 avec les Milwaukee Bucks, les Belgian Lions ont couru après le score dès le premier quart-temps ponctué sur le score de 30-15. En difficulté à distance (8/30 à trois points) et avec beaucoup de déchets dans le jeu (23 pertes de balle), la Belgique n'est jamais parvenue à réduire l'écart pour finalement s'incliner 85-68. Retin Obasohan a terminé meilleur marqueur de la partie côté belge avec 14 points tandis que Ismaël Bako a ajouté 12 unités. Côté grec, Giannis Antetokounmpo a inscrit 26 points en 27 minutes sur le parquet. Au classement, la Belgique occupe la 3e place du groupe I avec 9 points, à égalité avec la Serbie, 4e et victorieuse 72-79 en Turquie. La Lettonie, qui s'est imposée 80-87 en Grande-Bretagne, occupe toujours la tête du groupe avec 11 points devant la Grèce (10). La Turquie est 5e avec 8 points Au terme de cette deuxième phase, qui se déroule sur six journées, les trois premiers de chacun des quatre groupes, composés de six équipes, se qualifieront pour la Coupe du monde. La prochaine fenêtre qualificative se tiendra en novembre, avec un déplacement en Turquie (le 10) et le match retour contre les Grecs (le 13) au menu des Belges. La Belgique va désormais se concentrer sur l'Euro, qui débute ce jeudi 1er septembre. Les Belgian Lions ont été versés dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. (Belga)