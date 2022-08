Tour d'Espagne - Première victoire en WorldTour pour Louis Meintjes: "Quelque chose de spécial"

Louis Meintjes a certainement décroché la plus belle victoire de sa carrière en remportant la 9e étape du Tour d'Espagne dimanche. "C'est quelque chose de spécial", a réagi le coureur d'Intermarché-Wanty Gobert auprès des organisateurs.

Le Sud-Africain, 30 ans, a décroché la 6e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après celle du Tour des Apenins en juin. "C'est quelque chose de spécial. Je n'ai jamais été sur le podium d'une course du World Tour, sauf pour un classement par équipe, c'était donc l'un de mes principaux objectifs avant d'arrêter ma carrière. Ces derniers jours, je n'étais tout simplement pas assez rapide dans les arrivées en montagne pour suivre les gars du général", a précisé Meintjes. Membre de l'échappée du jour, Meintjes s'est isolé en tête à un peu plus de 3 km de l'arrivée pour s'imposer. "Si je ne peux pas obtenir un résultat de cette façon, le mieux était d'aller dans l'échappée et cela a parfaitement fonctionné", a expliqué le Sud-Africain. "Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance. Mon équipe a contrôlé au départ et je n'ai eu besoin d'essayer qu'une seule fois. La journée a été assez difficile. Je savais que je dépensais plus d'énergie que beaucoup de gars. Je n'étais pas sûr d'avoir encore les meilleures jambes. Je savais que c'était une montée très difficile, donc il valait mieux faire un contre-la-montre jusqu'à l'arrivée." (Belga)