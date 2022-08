Viktor Axelsen sacré pour la 2e fois au badminton, Akane Yamaguchi conserve son titre

Le Danois Viktor Axelsen est devenu champion du monde de badminton pour la deuxième fois de sa carrière en simple messieurs, dimanche, à Tokyo. Chez les dames, la Japonaise Akane Yamaguchi a conservé son titre.

Axelsen, 28 ans, N.1 mondial, a battu en finale le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn (BWF 17), 21 ans, 17e mondial, triple champion du monde chez les juniors, 21-5, 21-16. Champion olympique en titre, le Danois avait décroché un premier sacre mondial en 2017. Il succède au palmarès au Singapourien Loh Kean Yew En simple dames, Yamaguchi, 25 ans, N.1 mondiale, a conservé son titre grâce à sa victoire 21-12, 10-21, 21-14 sur la Chinoise Chen Yu Fei (BWF 4), championne olympique, 24 ans. Le double messieurs a été remporté, pour la première fois, par les Malaisiens Aaron Chia et Soh Wooi Yik, vainqueurs 21-19, 21-14 des Indonésiens Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan, sacrés en 2013, 2015 et 2019. En double dames, les Chinoises Chen Qing Chen et Jia Yi Fan ont décroché un troisième titre mondial, le deuxième consécutif, en battant 22-20, 21-14 les Sud-Coréennes Kim So Yeong et Kong Hee Yong. Le double mixte a vu la victoire 21-13, 21-16 des Chinois Zheng Si Wei et Huang Ya Qiong sur les Japonais Yuta Watanabe et Arisa Higashino. (Belga)