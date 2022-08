Wolverhampton et Dendoncker ne gagnent toujours pas

Leander Dendoncker est monté au jeu dans les arrêts de jeu lors du partage 1-1 de Wolverhampton face à Newcastle, dimanche. Ruben Neves (38e, 1-0) a porté les 'Wolves' au commandement et Allan Saint-Maximin (90e, 1-1) a égalisé pour les Magpies. Après quatre journées, Wolverhampton, qui n'a toujours pas gagner un match, se retrouve au 19e rang (2 points) et les Magpies sont 7e (6 points).

Aux Pays-Bas, l'Excelsior a reçu une leçon 1-6 face au PSV. Chez les Rotterdamois, Siebe Horemans était titulaire et a même inscrit l'unique but de l'équipe (74e,1-5) tandis que Jacky Donkor est remonté au jeu (85e). Du côté du club d'Eindhoven, Johan Bakayoko a été remplacé (75e) alors que Yorbe Vertessen, blessé, était absent. L'affaire était déjà entendue au repos puisque le PSV avait déjà trois longueurs d'avance grâce à Joey Veerman (2e, 0-1) et Ibrahim Sangaré (29e, 45e). Après la pause, Xavi Simons (55e, 0-4) et Cody Gakpo (59e, 0-5) ont encore fait voler les visiteurs, qui ont répliqué au but de Horemans (74e, 1-5) par Simons (84e, 1-6). Au classement, le PSV est 3e avec 9 points mais a joué un match de moins que l'Ajax (12 points, 1er) et Feyenoord (10 points, 2e). L'Excelsior recule en 7e position (6 points). (Belga)