Attila Valter, Thomas Gloag et Jan Tratnik chez Jumbo-Visma

Jumbo-Visma a annoncé lundi les arrivées, pour la saison prochaine, du Hongrois Attila Valter, du Britannique Thomas Gloeg et du Slovène Jan Tratnik.

Valter, 24 ans, évolue depuis 2021 chez Groupama-FDJ. Il compte quatre victoires à son palmarès, dont le titre national conquis cette année. Valter avait porté le maillot rose au Tour d'Italie l'an passé. Gloag, 20 ans, a rejoint Jumbo-Visma en août en tant que stagiaire après avoir débuté la saison chez Trinity Racing. Il a remporté une étape du Tour de l'Avenir la semaine dernière. Tratnik, 32 ans, porte les couleurs de Bahrain-Victorious depuis 2019. Son palmarès comprend 11 victoires, dont les deux derniers championnats de Slovénie du contre-la-montre. Tratnik a signé un contrat jusqu'en 2024 tandis que Valter et Gloag se sont engagés jusqu'en 2025. Par ailleurs, la formation néerlandaise a annoncé la prolongation des contrats des Néerlandais Timo Roosen et Lennard Hofstede pour respectivement un an et deux ans. (Belga)