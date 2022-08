Brésil: Bolsonaro et Lula s'affrontent dans un premier débat électoral

Les deux principaux candidats à la présidence du Brésil, Jair Bolsonaro et Lula, se sont accusés mutuellement de tous les maux du pays dans un premier face-à-face télévisé dimanche avant le scrutin d'octobre.Ces deux rivaux, figures centrales de l'histoire récente du Brésil, s'affrontent pour la première fois publiquement. "Son gouvernement fut le plus corrompu de l'histoire du Brésil", a lancé à l'encontre de Lula -favori selon les sondages- le président sortant d'extrême droite. L'intéressé, 76 ans, a répliqué en défendant son bilan gouvernemental (2003-2010) en termes de réformes sociales. Selon lui, M. Bolsonaro, 67 ans, "est en train de détruire" le pays. Les deux candidats se sont mutuellement accusés de mentir. Dans la première partie du débat, qui doit durer au total trois heures, Lula a focalisé son discours autour de la défense de l'environnement et de l'Amazonie. Quant à Jair Bolsonaro, il avait affirmé aux journalistes avant cette rencontre qu'il ne voyait pas d'inconvénient à se retrouver face à l'ex-président de gauche, mais qu'il ne "serrera(it) pas la main d'un voleur", en référence à l'affaire de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Lula mène la course dans les sondages avec 47% d'intentions de vote, contre 32% pour Jair Bolsonaro, selon l'institut Datafolha. D'autres sondages donnent une moindre avance à Lula. Outre les deux favoris, les organisateurs du débat ont invité quatre autres candidats, dont l'ancien ministre des Finances Ciro Gomes du PDT (centre-gauche) et la sénatrice Simone Tebet du MDB (centriste), respectivement troisième et quatrième dans les sondages. En 2018, l'année où il a remporté l'élection, M. Bolsonaro n'a participé qu'aux deux premiers débats. Un mois avant le premier tour, il a été poignardé lors d'un meeting et, après avoir subi une opération chirurgicale, n'a pas repris les débats. (Belga)