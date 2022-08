Lotto Dstny annonce également le recrutement de Mathijs Paasschens

Mathijs Paasschens va rejoindre Lotto Dstny, le nouveau nom de l'équipe Lotto Soudal, en 2023. Le Néerlandais, 26 ans, a signé un contrat de deux ans. La formation belge l'a annoncé lundi.

Paasschens évolue depuis 2019 au sein de l'équipe Bingoal Pauwels Sauces WB. Il se décrit comme un coureur capable de "rouler fort et longtemps". "Ces dernières années, on m'a souvent vu dans l'échappée matinale de grandes courses", a expliqué le Néerlandais dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Cette mentalité, cette envie d'aller à l'attaque, correspond bien au style de Lotto Soudal. Je pourrai également me servir de ces qualités pour contrôler une échappée si l'équipe souhaite arriver au sprint avec Caleb Ewan ou Arnaud De Lie." Rejoindre Lotto Dstny est "un pas en avant" pour Paasschens qui trouve "très motivant de pouvoir rouler pour une équipe qui jouit d'un encadrement aussi professionnel" et a "hâte de travailler pour des leaders capables de gagner au plus haut niveau." (Belga)